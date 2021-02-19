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Kadınların korkulu rüyası tutuklandı

19.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Kadınların korkulu rüyası tutuklandı

Adıyaman’da, kaldırımda yürüyen kadınları hedef alarak cep telefonlarını çalan yankesici, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sağlık Ocağı Caddesi ile Gölebatmaz Caddesi üzerinde kaldırımlarda yürüyen 3 kadına arkadan sessizce yanaşarak ceplerinde bulunan telefonları çalan E.K.

Adıyaman’da, kaldırımda yürüyen kadınları hedef alarak cep telefonlarını çalan yankesici, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sağlık Ocağı Caddesi ile Gölebatmaz Caddesi üzerinde kaldırımlarda yürüyen 3 kadına arkadan sessizce yanaşarak ceplerinde bulunan telefonları çalan E.K. isimli yankesici, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan E.K., daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınların korkulu rüyası olan E.K’nin 3 kadından çalmış olduğu cep telefonlarını Gaziantep ilinde sattığı ve ayrıca sabıka kaydının da bulunduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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