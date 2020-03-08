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Kadınların sorunları Kuşadası’nda masaya yatırıldı

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 19:53 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi’nce “Kadınlar Her Alanda” başlıklı bir panel düzenlendi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi’nce “Kadınlar Her Alanda” başlıklı bir panel düzenlendi. İbramaki Sanat Galerisi’ndeki panelde kadının toplumsal yaşamdaki yeri, kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuk istismarı konuları ele alındı.
İbramaki Sanat Galerisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Kadınlar Her Alanda” başlıklı bir panele ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Avukat Özge Adalı’nın yaptığı panele konuşmacı olarak KADER ve MORÇATI Kurucusu Avukat Canan Arın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 26’ncı dönem Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ile Kirazlı ve Kızılcaköy’de çiftçilik yapan Yasemin Avans ve Fatma Orbay katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Avukat Canan Arın, kadına yönelik şiddetin toplumdaki ayrımcı cinsiyet anlayışından kaynaklandığını belirterek erkek egemen düşünce yapısının devam etmesi halinde kadın cinayetlerinin önüne geçilmeyeceğini ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 26’ncı dönem Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise şiddet gören kadının vakit kaybetmeden hukuki yollara başvurması gerektiğini vurguladı.
Panel sonunda katılımcılara Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel tarafından teşekkür belgesi verildi.

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