Kadir Ezildi düğün hazırlıklarına başladı! Murat Övüç böyle seslendi! 'Kıza günah! O kız kör mü?'

MYNET-"En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sunucu Kadir Ezildi son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Şimdilerde evlilik hazırlıklarına başlayan Ezildi, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gitti. Eylül ayında nişan yapacağını duyuran ünlü sunucunun en kısa zamanda da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu evlilik haberine Murat Övüç de kayıtsız kalamadı.

'O KIZA GÜNAH!'

Övüç, Ezildi'ye seslenerek 'Ya iki güne kadar sevgilinle birlikteydin annenin yanındaydın. Şimdi evleniyor musun? O kıza günah. O kız görmüyor mu, kör mü? Kızı Pakistan'dan mı alıyorsun? Bilmiyor mu seni? Seni bilmemek için kör olmak lazım. Sevgilin ne diyor bu işe? O kız nasıl evleniyor seninle?' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Övüç'ün bu konuşmaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme bazı kullanıcılar 'çok haklı' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'çok ayıp', 'herkes kendine baksın' gibi yorumlar yaptılar.