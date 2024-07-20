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  4. Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile nişanlandı! İlk kareler geldi

Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile nişanlandı! İlk kareler geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 07:56
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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklif etmiş ve aile arasında düzenlenen bir törenler sözlenmişti. Kadir Ezildi dün akşam nişanlandı ve nişanından ilk kareleri de takipçileriyle paylaştı.

MYNET- "En Hamarat Benim” isimli programda sunucu olan ve temizlik hastalığıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemde.

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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklif eden Ezildi aile arasında düzenlenen bir törenler de sözlenmişti.

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Ünlü isim şimdi de Erzurum'da nişanlandı. Kadir Ezildi nişan töreninde siyah bir takım elbise giymeyi tercih ederken sözlüsü Gamze Türkmen ise açık kahve tonlarında kabarık bir elbise giymeyi tercih etti.

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YORUM YAĞDI

Kadir Ezildi ve nişanlısının görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Ezildi ve Türkmen'e sosyal medyada; 'bir ömür mutluluklar', 'çok mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi En Hamarat Benim
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