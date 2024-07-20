Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile nişanlandı! İlk kareler geldi

MYNET- "En Hamarat Benim” isimli programda sunucu olan ve temizlik hastalığıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemde.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklif eden Ezildi aile arasında düzenlenen bir törenler de sözlenmişti.

Ünlü isim şimdi de Erzurum'da nişanlandı. Kadir Ezildi nişan töreninde siyah bir takım elbise giymeyi tercih ederken sözlüsü Gamze Türkmen ise açık kahve tonlarında kabarık bir elbise giymeyi tercih etti.

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Kadir Ezildi ve nişanlısının görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Ezildi ve Türkmen'e sosyal medyada; 'bir ömür mutluluklar', 'çok mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.