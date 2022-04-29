Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafındaki ifadelere soruşturma

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları Kadir Gecesi alkollü bir ortamda çekilen fotoğraftaki ifadeleriyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işledikleri iddia edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.
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