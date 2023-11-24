Kadir İnanır için 'Kadir de kimmiş' demişti! Yeşilçam'ın sayılı güzellerinden Harika Değirmenci yıllar sonra görüntülendi! Gören şaştı kaldı

Türk sinemasının efsanelerinden Harika Değirmenci yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Oldukça değiştiği gözlenen usta oyuncu, kameralardan uzak ve sade bir hayat yaşamayı tercih etmişti. İşte duayen ismin son hali...

'KADİR DE KİMMİŞ'

22 yaşında Türkiye güzeli seçilen Harika Değirmenci, Ebru Deniz ismiyle yarışmaya katılmış ve tacın kendisine verilmesinin ardından kendi ismini kullanmak istemiş.

Güzelliğiyle dikkat çeken Değirmenci dönemin modasına uyarak sinema filmi setlerine adım attı.

1976 yapımı Safa Onal filmi olan 'Aşk Dediğin Laf Değildir'de Tarık Akan'la rol aldı.Bu filmin ardından yıldızı daha da parlayan Değirmenci 1977 yapımı Nejat Saydam'ın yönettiği Türk-İran ortak yapımı filmde, Kadir inanır'la Fırtına filminde birlikte rol aldı.

Kadir İnanır'la başrollerini paylaştığı Fırtına filminde ikilinin yakınlaştığı hatta aşk yaşadığı iddia edilmiş, Değirmenci ise bu iddiaları ilginç bir yöntemle yalanlamış ve 'Kadir de kimmiş' çıkışıyla gündem olmuştu.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bir döneme damga vuran Türkiye Güzeli Harika Değirmenci, Tarık Akan ve Kadir İnanır'la başrollerini paylaştığı iki filmin ardından ortadan kayboldu.

Harika Değirmenci ve dönemin iş adamlarından Zeki Dedehayır ile 1980 yılında evlendi. Ardından Değirmenci müzik ve sinema hayatını bıraktı.1987 yılında ise çiftin boşandığı haberlerinin ardından tekrar evlilik yapan Değirmenci ekranlardan uzak sade hayatına devam ediyor.

Usta sanatçının son halini görenler ise 'Hala asilsiniz', 'Bir insan her yaşta mı güzel olur', 'Sinemanın asil kadını' gibi yorumlarda bulundular.









