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Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Doktorları açıklama yaptı

23.11.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da beyin damarında pıhtı atması sonucu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Kadir İnanır, pazar günü beyin kanama sebebiyle ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilen İnanır’ın sağlık durumu hakkında doktorlar tarafından açıklama yapıldı. Kadir İnanır’ın durumunun iyi olduğu ve haftaya taburcu olabileceği açıklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlanan ve Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 72 yaşındaki sanatçının tedavisine hastanenin nöroloji servisinde devam ediliyor. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir İnanır ile yakından ilgilendiklerini belirtti.

Kendisinin durumunun iyi olduğunu belirten Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, “Bugün yüzümüz gülüyor. Sanatçımız Kadir İnanır hastanemize intikal ettiğinden itibaren çok yakın takip edilmiş olup bu takibin sonunda gereken müdahaleler zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılan bu müdahaleler hastamızın kötü sonuçlar etmesine engel olmuştur. Bizde bu konuda çok mutluyuz. Sanatçımızı yakın takip eden başta başhekimimiz Prof. Dr. Selçuk Yüksel’e, hastamıza yakın takip eden Nöroloji hocamız Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan’a ve hastamızın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Erdal Coşkun ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

"GELİNEN SON NOKTA OLDUKÇA İYİ"

Prof. Dr. Selçuk Yüksel, İnanır’ın kişisel öz bakımını dahi yaptığını söyleyerek, “Kadir İnanır Cumartesi başlayan ve sürekli olarak klinik değişiklik gösteren bir süreci oldu. Bu süreçle Cumartesi akşamıyla beraber ilk karşıladığımız dönemden itibaren 6-7 kişilik bir ekip kurduk. Bu takip sürecinde Pazar günü oluşan bir ani gelişen bir kanama tespit edilerek ameliyat edildi. Arkasında gelen süreçte de yoğun bakımda takiplere devam ediyoruz. Gelinen son nokta oldukça iyi. Kadir İnanır kendi öz bakımını yapacak şekilde ve konuşup telefonunu kullanabiliyor ve hatta şakalaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"SONUÇLAR YÜZ GÜLDÜRÜCÜ"

Operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Çağdaş Erdoğan, “Pazar günü ek olarak beyin damarda görebildiğimiz o hasarlı bölgede kanama gerçekleşti. Gelişen ödem, kanama ve unlikely sonucunca beyin cerrahi ekibiyle değerlendirilerek başarılı operasyon gerçekleşti. Sonuçlar yüz güldürücü” şeklinde konuştu.

"HAFTAYA ÇIKAR"

Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında esprili yanıt veren Prof. Dr. Erdal Coşkun, “Olay günü biliyorsunuz Fenerbahçe maçı vardı ve benim doğum günümdü. Biz önce baktık iyiydi. Açıklamalardan sora komaya yaklaşan bir durum oldu. O kadar çok doktoru var ki İstanbul’dan, Ankara’dan. İşbirliği içinde ameliyatı yaptık. Ertesi gün aynı yakışıklılıkla kalktı. Yarın kafasındaki hortumu da çıkaracağız. Ortalama dikişlerin kaynaması 10 gün sürüyor. Bu dönemde kalbinde bir ritim bozuklukluyu var. Kullandığı ilaçlardan dolayı böyle bir şey gerçekleşti zaten. Böbrekleri ile ilgili küçük bir sorunumuz var. Onu da çözdüğümüzde yara daha çabuk kapanacak. Haftaya çıkar. Bir konferansa konuşması varmış. Oraya gidebilir miyim dedi. Hayır dedim. O zaman sen ara gelemeyeceğimi söyle dedi. Aslen Karadenizli biliyorsunuz. Belki ameliyattan sonra dönüp Trabzonlu olabilirdi. Ama halen Fenerbahçe’deyiz” dedi.

2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

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Kadir İnanır
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