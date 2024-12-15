Kadir İnanır'ın son hali gündemdeydi! Jülide Kural paylaştı... Meğerse orada kalıyormuş

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın son hali gündemdeydi. Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, tedavisi devam eden İnanır'ı ziyaret etti.

Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla paylaşım yaptı.

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural Kadir İnanır'ın son hali gündeme gelince usta ismin hesabından bir açıklama yaptı. Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kural şunları söyledi:

"KADİR İNANIR ÇOK DAHA İYİ"

"Bildiğiniz üzere 24 Mart 2024 tarihinden bu yana beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu zamanlar yaşadı Kadir. 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra, fizik tedavisinin sürmesi için; yeni ve modern konseptli, özenli sevgi dolu yaklaşımıyla Romatem Move Hotel'de kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere Romatem'e dönüş planladık şimdilik.

Doktorlarımızın en başından beri bizi hazırlamasıyla zorlu zamanları yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık desek daha doğru olur. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de zaman-sabır-mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri olacak daima."