Kadıralak Yaylası'nda 120 yıllık ağaçlardan orman gençleştirme çalışmaları yapıldı

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Tonya ilçesinde kozalaklardan doğal yöntemlerle ayrıştırılarak hazırlanan tohumlar, 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'ndaki ormanlık alanda gençleştirme çalışmaları için kullanılıyor. İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki yaylada, Trabzon Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tonya İşletme Şefliğince orman köylülerine ladin ağaçlarından toplatılan tohumlar, yeniden doğaya bırakıldı. Ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunan, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri cezbeden ormanda yürütülen gençleştirme çalışmaları kapsamında tohumlar, orman köylüsüne ekonomik gelir sağlarken, doğaya da katkıda bulunuyor. Trabzon Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sıddık Aydın, AA muhabirine, müdürlük olarak 2020 yılı içerisinde 118 hektar tabii gençleştirme sahasını tamamlamayı planladıklarını belirterek, bu çalışmaları yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Aydın, Tonya İşletme Şefliği bünyesinde bulunan 120 yaşındaki ağaçlardan toplanan tohumlarla gençleştirme çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte birkaç yıl daha doğal olarak dökülen tohumlarla birlikte sahamız desteklenecek. Elde edeceğimiz genç fidanların da bakımını yaparak, ormanı sahada yeniden korumuş olacağız. Ayrıca doğal gençleştirmenin yanında suni gençleştirme de yapmaktayız." dedi.

Ormanın 10 hektarlık bölümünde gençleştirme çalışması yürüttüklerini belirten Aydın, şunları kaydetti: "Doğal yöntemlerle doğada oluşan tohumları, orman köylülerine toplatmaktayız. Orman köylüsü buradan ekonomik gelir elde etmekte. Toplanan tohumları doğayı taklit ederek, özel bir yöntemle kozalaklardan ayrıştırıyoruz. Tohumu çıkarıp, aynı yıl yeniden sahaya serpiyoruz. Kozalak toplama tüm Türkiye'de bir sektör haline geldi. Özellikle de fıstık çamı kozalağından büyük bir gelir elde edilmektedir. Beceri gerektiren bir iş olduğu için orman köylüsü önemli gelir elde etmektedir. Öte yandan çimlenen tohumların bakımları yaklaşık 6 yıl daha orman köylüleri tarafından yapılacak. Karadeniz Bölgesi'nde orman ağaçlandırmalarında kayın, ladin, sarı çamdan kozalak toplatıyoruz. Orman köylüsü, ormanla birlikte kalkınıyor." Aydın, ladin kozalaklarının ekim ayında tohumlarını toprağa düşürdüğünü anlatarak, "Biz de çalışmalarımızı ona göre planlıyoruz. Alanın bakımlarını yaparak, tohumları toprakla buluşturuyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sonbahar dikimlerinin daha elverişli olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.