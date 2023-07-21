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Kadırga Yaylasında şenlik coşkusu

21.07.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve üzeri açık camisiyle ünlü tarihi Kadırga yaylasında yüzlerce yıldır süren Otçu Şenliği bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi.

Kadırga Yaylasında şenlik coşkusu

Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde bu yıl yaklaşık 60 bin kişi bir araya gelip horon oynadı, hasret giderdi.

Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını üstü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla birlikte adeta küçük bir ilçeye dönüşen Kadırga Yaylasında düzenlenen Otçu Şenliği’ne binlerce kişi katıldı. Şenliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimler üzerinde Cuma namazı kıldı.

Etkinliğe katılan Gümüşhane Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Sarı, uzun yıllardan beri merak ettiği şenliğe ilk kez bu yıl katıldığını belirterek, “Bizim Gümüşhanemizde böyle bir şenlik olduğunu, bu kadar kalabalık insan olduğunu ilk kez görüyorum. İnşallah bunu merkezde de daha popüler hale getirip duyurursak çok daha büyük aktivite olabilir. Gümüşhanemiz için yayla kültürü çok gelişmemiş ama buradaki insanların birçoğu diğer illerden geldi. İnşallah biz yayla kültürünü tanıtabilirsek yayla turizmini de ön plana çıkarmış oluruz. Yıllardır bahsettiğimiz turizmi oturduğumuz yerden değil yaylalarımızdan yapmaya başlarız” dedi.

Kalabalığı tarif etmesinin mümkün olmayacağını “Belki de bir Gümüşhane nüfusu kadar burada insan var” diyerek anlatan Sarı, “Bu müthiş bir şey. Beni en çok insanların yöresel kıyafetlerini giyip tamamen ona özgü buraya gelmeleri etkiledi. İnanıyorum ki bu kültürü yayarsak bunu daha da canlandırırız” diye konuştu.

Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut ise “Geleneksel olarak her yıl yapılan, tarihi çok eskilere dayanan, bölgemizin en görkemli yayla şenliği Kadırga’dır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın atını bağladığı, askerleriyle Cuma namazı kıldığı, yer yaptığı yerin adıdır Kadırga. Sevdaların buluştuğu, insanların buluşup kaynaştığı otçu göçünün adıdır Kadırga. Burası insanların sevgi, kardeşlik, hoşgörü çerçevesinde birbirini kucakladığı, güzel anıları biriktirdiği yerdir. Onun için herkesi buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yaylada araba park edecek yer olmadığını kaydeden Turgut, “Bu yıl oldukça kalabalık. Şuanda 40 bin kişi var, gelecek olanlarla 60 bin kişiye ulaşacak. Otçu şenliklerimizin ülkemizin birliğine beraberliğine, Kadırga’daki kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum” dedi.

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