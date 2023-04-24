Kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü, play-off turunu geçmek istiyor

Grubunu 22 puanla tamamlayarak play-off'ta B grubunu 3. sırada bitiren Fenerbahçe ile eşleşen Hakkarigücü, Türkiye Futbol Federasyonunun statü değişikliği kararının ardından aynı grubu ikinci sırada tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'e rakip oldu.

Ligdeki 16 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan toplayan Hakkari ekibi, 1. tur maçları öncesi ikisi yabancı 5 futbolcuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Play-off'un ilk maçında yarın ABB FOMGET'i sahasında konuk edecek olan mavi beyazlılar, Merzan Futbol Sahası'nda hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılıp rövanş için avantaj elde etmek istiyor.

Takımın yardımcı antrenörü Cihat Doğan, AA muhabirine, daha önce Fenerbahçe ile eşleştiklerini, Onvo Hatayspor'un ligden çekilmesiyle alınan statü değişikliği kararı sonrası rakiplerinin değiştiğini, Ankara ekibiyle karşılaşacaklarını söyledi.

Rakiplerine karşı en iyi mücadeleyi ortaya koyarak avantaj elde etmeyi hedeflediklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"ABB FOMGET'i burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Ligin bitiminden sonra da çalışmalarımızı sürdürdük. 5 transferimiz var. İki futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Yeni futbolcuların hepsi de takip ettiğimiz isimlerdi. Salı günü büyük bir maçımız var. Eksiklerimizi tamamlayıp maça en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. ABB FOMGET, güçlü ve potansiyelli bir takım. Hiçbir takımı hafife almıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Avantajlı bir skor elde edip ikinci maçta da istediğimiz sonucu alarak turu atlamak istiyoruz. Erkek takımlarıyla hazırlık maçları yapıyoruz. Takımdaki ortam çok iyi. Yeni gelen futbolcular takıma ayak uydurdu. Onlar da taraftarlarımız da sabırsızlıkla maçı bekliyor. Biz de kendimize yakışacak bir oyun ortaya koyarak onları da mutlu etmek istiyoruz."

Takımın kaptanı Kenyalı Mwanalima Adam Jereko da rakip takımın iyi bir ekip olduğunu ancak maçı almak istediklerini bildirerek, "Maçın çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Takımda Afrikalı futbolcular da var. Herkes bize çok iyi davranıyor. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Takımdaki ortam çok iyi. Herkes bize çok ilgi gösteriyor, yardımcı olmaya çalışıyorlar." dedi.

Takıma yeni katılan Seval Akbulat ise takımdaki herkesin ciddiyetle maça hazırlandığını ve rakibin gücünün farkında olduklarını ifade etti.

Maça odaklandıklarını dile getiren Akbulat, "Burada zorluk yaşamadım. Takım arkadaşlarımız sıcakkanlı. Ağabeylerim, hocalarım, kızlar herkes yardımcı oluyor. Çok emek veriyoruz, sıkı çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Biz de iyi bir ekibiz. Güzel bir mücadele ortaya koyacağız. Bu turu, iyi sonuçlar alıp geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

