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Kadroya alınmadı! Harry Kane Tottenham'dan ayrılıyor mu?

15.08.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'ye transfer olacağı konuşulan Harry Kane, Manchester City-Tottenham maçının kadrosuna alınmadı.

Kadroya alınmadı! Harry Kane Tottenham'dan ayrılıyor mu?

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, Premier Lig sezonunun açılış haftasında Manchester City'ye karşı kadroda yer almadı.

Avrupa Şampiyonası sonrası tatile çıkan ve dönüşte 5 gün karantinada kalan yıldız futbolcu, Cuma günü takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kane yeterli kondisyona sahip olmadığı gerekçesiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Harry Kane'in son durumu Tottenham Menajeri Nuno Espirito Santo'ya soruldu; "Hazırlıklarına devam ediyor. Harry'nin çalışması gerekiyor, bugün çalıştı ve hazır olana kadar çalışmaya devam edecek. Sabah antrenman yaptı, ne yapacağını bilmiyorum."

Transfer döneminde adı Manchester City ile anılan 28 yaşındaki futbolcu için City'nin 150 milyon Euro teklif ettiği iddia ediliyor.

Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yapmıştı.

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