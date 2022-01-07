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KAEÜ'nün "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi"ne patent

07.01.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAEÜ'nün "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi"ne patent

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) geliştirdiği Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kalite yönetim sistemi yazılımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu sistem, Ahi Evran Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) adıyla bilgisayar programı türünde tescil edildi.

Daha sonra marka tescili amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edilerek, Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi adıyla anılmasına karar verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin, sahip olduğu özellikleri ile kamu ve özel sektör kuruluşlarında kalite süreçlerinin gerektirdiği tüm işlemlerin kanıta dayalı takip edilmesini sağlayan bir yönetim ve kalite güvence sistemi olduğunu belirtti.

Sistemi 30'un üzerinde üniversite ile kamu kurumlarına anlattıklarını vurgulayan Karakaya, "Kalite süreciyle her iş ve oluş kayıt altında ve şeffaf bir yönetim modelimiz var. Şu anda sistemin patentini alma başarısı göstermemiz doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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