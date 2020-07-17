YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Kafe Kütüphanede karpuz hasadı

Kafe Kütüphanede karpuz hasadı

MERSİN HABERLERİ  | 17.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği ve binlerce öğrencinin hayatına olumlu katkı sunan Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanede karpuz hasadı sevinci yaşandı.

Mezitli Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği ve binlerce öğrencinin hayatına olumlu katkı sunan Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanede karpuz hasadı sevinci yaşandı. Kapalı olduğu dönemde Kafe Kütüphanenin bahçesine sebze eken gönüllü işletmeci Onur Baysal, hasadı da Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la birlikte yaptı.
Biber, domates, patlıcan, karpuz gibi sebzeleri toplayan Başkan Tarhan, hasada katılan mahalle muhtarlarına kestiği karpuzu ikram etti. Kafe Kütüphaneye ders çalışmak için gelen gençlere de karpuz ikramı yapıldı. Kafe Kütüphanede incelemelerde bulunan Tarhan, gençlerle de sohbet etti. Gençlerin, görüş ve önerilerini de dinleyen Tarhan, başarı ve mutluluk dolu bir yaşam temennilerini de dile getirdi.
Mezitli’nin güzellikler kenti olduğunu ifade eden Tarhan, “Sürekli olarak burada ders çalışan öğrencilerin başarılarıyla mutlu olduğumuz Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemize bugün çok farklı bir olay için geldik. Gönüllü olarak kütüphanemizi işleten Onur Baysal, korona virüs nedeniyle kapalı olduğu dönemde bahçeye sebze ekti. Toplamak için de bizleri ve değerli muhtarlarımızı davet etti. Farklı ve unutulmaz bir gün yaşadık. Muhtarlarımızla birlikte ders çalışan öğrencilerimize karpuz ikram ettik” dedi.
Fitnat Gürsoy Kafe kütüphanenin kette soluk alacak farklı bir mekan haline geldiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, "Mezitli’de yaşayan her vatandaşımızın kitaba en kolay şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz kütüphane büyük beğeni kazandı. Sadece öğrenciler değil, kitap okumak ve kaliteli zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız da kütüphanemizi ziyaret ediyor. En büyük mutluluğumuz ve gurur kaynağımız vatandaşlarımızın da bu denli yoğun biçimde tercih etmesidir. Burada ders çalışan öğrencilerimizin başarılarını gördükçe gururumuz katlanarak artıyor. Mezitli bu güzellikleri yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Mersin Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:29
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:39

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Demirel Eczanesi
Akdeniz
Kösel Eczanesi
Akdeniz
Toros Eczanesi
Akdeniz
Lotus Eczanesi
Mezitli
Mezıtlı Eczanesi
Mezitli
Ahu Eczanesi
Toroslar
Dinçer Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Tarhan, maske dağıtıyor

Başkan Tarhan, maske dağıtıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.