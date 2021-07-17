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Kafe ve restoranların duvarları genç ressamın çizgileriyle renkleniyor

17.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaşayan 23 yaşındaki ressam Hilal Avcı, hayal ettiği ya da müşterilerinin isteğine göre tasarladığı çizimleri, kafe, restoran ve kuaför gibi işletmelerin duvarlarına resmediyor - Hilal Avcı: - "Daha çok alanı hayallerle süslemek istiyorum. Türkiye'nin her yerinde severek çalışmalar yapacağıma inanıyorum"

ZAFER GÖDER - Bolu'da yaşayan ressam Hilal Avcı, talep gelen mekanlara uygun olarak tasarladığı ve duvara aktardığı çizimlerle işletmelerde fark yaratıyor.

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitiren 23 yaşındaki Avcı, eğitim sürecinin ardından sanatını hayata geçirmeye başladı.

Tanıdıklarının ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle iş yerleri ile çocuk odalarının duvarlarına çeşitli resimler çizen Avcı, bu alanda kendisini geliştirerek ilerleyen zamanlarda Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Balıkesir, Sakarya ve Adana'da duvar resimleri yaptı.

İşletmecilerin talepleri doğrultusunda iskeleye çıkarak boya tabancası yardımıyla çoğunlukla kafe ve restoranlar ile kuaförlerin duvarlarını renklendiren Avcı, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alıp trafo ve boş duvarlara da resim çiziyor.

Son günlerde özellikle salgın nedeniyle uzun zamandır boş kalan kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek mekanları müşterilerine hazırlayan Avcı, hayalindeki tasarımlarla daha çok alanı süslemek istiyor.

- Mekana göre çizimler yapıyor

Hilal Avcı, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıldır resimle ilgilendiğini belirterek, "Daha çok kafeler, ofisler, çok az ev, iç mekan tasarımı isteyen yerler oluyor. Çoğunlukla kafelere çizim yapıyorum. Bunların yanında kepenk boyamaları isteyenler oluyor. Onların önce tasarımlarını yapıyorum, sonra çizime başlıyorum." dedi.

Çizdiği resimlerde belli tema olmadığını, daha çok müşterilerinin isteğine göre hareket ettiğini dile getiren Avcı, "Bir kuaförde çizim yapacaksam, kuaföre göre çizim yapıyorum. Garaj çizimi ise araba, ofis ise hangi alanda çalışıyorsa ona göre çizimler yapıyorum." ifadesini kullandı.

Avcı, çoğunlukla Bolu'da çalıştığını ancak zaman zaman Türkiye'nin değişik illerine gittiğini, çizim yapılacak alana göre fiyat verdiğini, çok ayrıntılı resimlerin harcanan emeğe göre değerlendirildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle azalan işlerinin kademeli normalleşmeyle artışa geçtiğini ifade eden Avcı, bu dönemde en çok salgın döneminde kapalı olan ve yeni yüzleriyle müşterilerini karşılamak isteyen iş yerlerinden talep geldiğini aktardı.

- "Bir resim en az 3-4 gün sürüyor"

Avcı, müşterilerin değişik talepleri olduğunu ancak tasarım konusunu daha çok kendisine bıraktıklarını belirterek, çalışmalarına ilişkin şunları anlattı:

"Hazırladığım birkaç tasarımı onlara sunuyorum. Onların beğenisine göre o resim üzerinden çalışıyorum. Çoğunlukla çizim yaptırmak isteyenlerin aklında bir fikir oluyor. Onların istediklerini de yapıyorum. Eğer beğenmezlerse de üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Bir resim, büyüklüğüne ve detaylarına göre en az 3-4 gün sürüyor. Bu, çalıştığım yerlerin işleyiş ve yoğunluğuna göre de değişebiliyor."

Resim yaptırmak isteyenlerin, kendisine sosyal medya hesaplarından ya da daha önce çizim yaptığı yerlerle iletişime geçerek ulaştığını dile getiren Avcı, "Kendimi daha çok göstererek daha çok alanı hayallerle süslemek istiyorum. Türkiye'nin her yerinde severek çalışmalar yapacağıma inanıyorum." dedi.

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