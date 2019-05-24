Kafenin altına fener tutunca öyle bir manzarayla karşılaştılar ki... Şoke eden anlar!

Ne olduğunu anlayamadıkları iki büyük hayvanla karşılaşan kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İşte korkutan olayın detayları...

Yaşam mücadelesi verdiğini düşünen iki soğukkanlı hayvan, bir anda ortalığı karıştırdı.

Sekiz görevli, boyu bir ile iki metre arasında değişen iki sürüngenin peşine düştü.