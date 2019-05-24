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Kafenin altına fener tutunca öyle bir manzarayla karşılaştılar ki... Şoke eden anlar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 24.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Tayland’ın Chachoengsao bölgesinde kayda alınan anlar dünyada yankı uyandırdı. Kafenin altında hareketlilik fark eden bölge sakinleri karanlıkta kalan bölgeye fener tutunda büyük panik yaşadı.

Ne olduğunu anlayamadıkları iki büyük hayvanla karşılaşan kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İşte korkutan olayın detayları...

Kafenin altından çıktılar!

Karanlıkta hareket eden devin üstüne fener tutuldu.
Gören herkes çığlık attı.
Bu görüntüler, Tayland’ın Chachoengsao bölgesinden.
İki dev kertenkele, dükkanın altında saklanırlarken görüldüler.
22 Mayıs’ta meydana gelen olayda, hemen kurtarma görevlileri çağrıldı.
Yaşam mücadelesi verdiğini düşünen iki soğukkanlı hayvan, bir anda ortalığı karıştırdı.
Sekiz görevli, boyu bir ile iki metre arasında değişen iki sürüngenin peşine düştü.
Ancak saklandıkları delikten çıkarılmaları kolay olmadı.
Kafenin altından çıkarılmalarıyla bir kovalamaca başladı.
Etarftan çığlıklar yükseldi.
Büyük olan komşunun bahçesinde yakalandı.
Hemen gözleri kapatıldı.
Küçük olan kertenkele ise bulunamadı.
Kafe sahibi, "Balıklarım tek tek kaybolmaya başladı. Sonra bunun sürüngenlerin işi olduğunu fark ettim" dedi.
Olayı kameraya alan Arnon Boonterm, yaşanan korkunun hala atlatılamadığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND kafe

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