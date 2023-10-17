"Kafes" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz kredi kullandırıldığı yönünde bir banka tarafından yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

Kovid-19 salgını döneminde bankanın "Esnaf Destek Paketi" adı altında 25'şer bin liralık kredi ve kredi kartı kullandırılmasına ilişkin usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Aralarında eski banka personelinin de bulunduğu 22 şüphelinin, kredi kullanacak kişilere geriye dönük vergi kaydı oluşturduklarını belirleyen ekipler, gerçekte vergi mükellefi veya esnaf olmayanları vergi mükellefi yaparak yasa dışı yollardan kredi kullandırdıklarını ortaya çıkardı.

Ekipler, müşteki bankayı güncel enflasyon karşılığı olarak 12 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik saptadıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde bulunmayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz, hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerince, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonunda 150 şüpheli yakalanmıştı.

