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Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

07.10.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle kafeye ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Şahne, Kuruçeşme Mahallesi'nde husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş eden ve uyarıya rağmen silahını bırakmayan N.D'yi etkisiz hale getirerek can ve mal kaybını önleyen 4 bekçiyi makamında kabul etti.

Buca İlçe Emniyet Müdürü Ruhan Gürol Saraçoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Şahne, gayretleri için bekçilere teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde dün husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş açan N.D'ye (43) bekçiler uyarıda bulunmuştu. Ateş etmeye devam eden şüpheli, bekçiler tarafından silahla yaralanarak etkisiz hale getirilmiş ve Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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