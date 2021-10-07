Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle kafeye ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödüllendirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Şahne, Kuruçeşme Mahallesi'nde husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş eden ve uyarıya rağmen silahını bırakmayan N.D'yi etkisiz hale getirerek can ve mal kaybını önleyen 4 bekçiyi makamında kabul etti.
Buca İlçe Emniyet Müdürü Ruhan Gürol Saraçoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Şahne, gayretleri için bekçilere teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.
- Olay
İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde dün husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kafeye pompalı tüfekle ateş açan N.D'ye (43) bekçiler uyarıda bulunmuştu. Ateş etmeye devam eden şüpheli, bekçiler tarafından silahla yaralanarak etkisiz hale getirilmiş ve Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz