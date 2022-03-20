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Kafkas Üniversitesinde eğitime kar engeli

20.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafkas Üniversitesinde eğitime kar engeli

Kars'taki yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kafkas Üniversitesinde eğitime yarın ara verildi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti.

Kapu, hava muhalefeti nedeniyle üniversite yönetiminin 21 Mart Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verdiğini bildirdi.

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