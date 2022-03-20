Kafkas Üniversitesinde eğitime kar engeli

Kars'taki yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kafkas Üniversitesinde eğitime yarın ara verildi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti.

Kapu, hava muhalefeti nedeniyle üniversite yönetiminin 21 Mart Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verdiğini bildirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz