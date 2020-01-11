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  4. Kafkasspor-OSB Atletikspor maçı sonrası kavga çıktı

Kafkasspor-OSB Atletikspor maçı sonrası kavga çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Kayseri’de 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgayı maçı izlemeye gelen taraftarlar ve polisler ayırdı.

Kafkasspor-OSB Atletikspor maçı sonrası kavga çıktı

Kayseri’de Argıncık Spor Tesisleri’nde oynanan ve 2-2 biten Kafkasspor-OSB Atletikspor maçının ardından olaylar çıktı.

Tartışmaların yaşandığı maç sırasında, hakemin bitiş düdüğü ile beraber 2 takım futbolcuları birbirlerine girdi. Çıkan kavga, büyümeden maçı izlemeye gelen taraftarların ve polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.

Futbolcular daha sonra soyunma odasına gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Kafkasspor-OSB Atletikspor Kafkasspor OSB Atletikspor

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