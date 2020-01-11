Kafkasspor-OSB Atletikspor maçı sonrası kavga çıktı

Kayseri’de Argıncık Spor Tesisleri’nde oynanan ve 2-2 biten Kafkasspor-OSB Atletikspor maçının ardından olaylar çıktı.
Tartışmaların yaşandığı maç sırasında, hakemin bitiş düdüğü ile beraber 2 takım futbolcuları birbirlerine girdi. Çıkan kavga, büyümeden maçı izlemeye gelen taraftarların ve polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.
Futbolcular daha sonra soyunma odasına gitti.
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