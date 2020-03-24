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Kağıt toplayıcılarına korona virüs bilgilendirmesi

MANİSA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde karton toplayıcılığı yapan vatandaşlara koronavirüs tedbirleri sürecinde bilgilendirmede bulundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, il genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı, Manisa Valiliğinin 14.10.2019 tarih ve E21086 sayılı ve 03.06.2016 tarih ve 2016-71 sayılı UKOME kararlarına istinaden; sokaktan ve çöplerden, kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıslarla ilgili korona virüs tedbirleri kapsamında titizlikle çalışma yürütüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde karton toplayıcılığı yapan vatandaşlara koronavirüs tedbirleri sürecinde bilgilendirmede bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, il genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı, Manisa Valiliğinin 14.10.2019 tarih ve E21086 sayılı ve 03.06.2016 tarih ve 2016-71 sayılı UKOME kararlarına istinaden; sokaktan ve çöplerden, kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıslarla ilgili korona virüs tedbirleri kapsamında titizlikle çalışma yürütüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Hijyenden tamamen uzak olan bu iş yapan şahıslara yaşamakta olduğumuz sıkıntılı süreçte hijyen kurallarına uymaları gerektiği anlatılmakta ve geri dönüşüm malzemelerini topladıkları araçları gerekli tutanaklar düzenlenerek müsadere edilmektedir. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız alınan tedbirler kapsamında evlerinden ve işyerlerinden çıkan geri dönüşüm atıklarını bu işi yapan kişilere vererek teşvik etmemeleri büyük önem arz etmektedir. Halkımızı bu hususta hassas davranmaya davet ediyoruz” dedi.

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