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Kağıthane, küçük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Yeni Deprem Tehlike Haritası 23 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

Türkiye’nin Yeni Deprem Tehlike Haritası 23 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Kağıthane, zemin sağlamlığı ve fay hatlarına uzak mesafede oluşu sebebiyle küçük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer aldı.
En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye’nin deprem tehlike haritası güncellenerek yayımlandı. AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan birinci, ikinci derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika’da yıllardır uygulanan “ivme” yöntemi aldı.
Türkiye’nin Yeni Deprem Tehlike Haritası 23 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi ve e-devlet üzerinden vatandaşların bilgisine sunuldu. Haritaya göre bazı illerin deprem tehlikesi değerinin düştüğü, bazı illerin yükseldiğini bir kısmının ise aynı kaldığı görülüyor.
Uzmanlar, İstanbul’da deprem riski taşıyan bölgeleri küçük deprem riski, orta deprem riski ve yüksek deprem riski olmak üzere üç aşamada ele alıyor. Kağıthane, zemin sağlamlığı ve fay hatlarına uzak mesafede oluşu sebebiyle küçük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer aldı. Kağıthane’nin zemin yapısı Trakya Formasyonu olarak adlandırılıyor.

“Fiziki yenileme kadar bilinçlenmek de önemli”
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin deprem tedbirleri kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, “Fiziki yenileme kadar bilinçlenmek de önemli. Göreve gelir gelmez belediyemiz bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Ardından hızlı bir şekilde ilçemizde riskli yapıların tespitini yaptık. Bugün Kağıtane’nin yüzde 70’ye yakını yeni binalardan oluşuyor. Geri kalan yüzde 30’luk kısımda ise riskli yapıları tespit ederek kontrollü yıkımlarını gerçekleştirdik. Yahya Kemal Mahallesi’nde Türkiye’ye örnek sayılabilecek bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Vatandaşların evlerini yenilemesi için ada bazlı dönüşümlerde kolaylık sağlıyoruz. Deprem tedbirlerimiz kapsamında okul ve mahallelerimizde bilinçlendirme seferberliği başlattık. AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde öğrenci ve komşularımıza İlk Yardım ve Afet Yönetimi konularında eğitimler verdik. Eğitimlerle 100 bine yakın vatandaşımızı bilinçlendirdik. Mahallelerimizde yeni bir proje başlatarak afet gönüllülerimizin sayısını da arttırıyoruz” dedi.

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