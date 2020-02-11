Kağıthane, küçük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer aldı

Türkiye’nin Yeni Deprem Tehlike Haritası 23 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Kağıthane, zemin sağlamlığı ve fay hatlarına uzak mesafede oluşu sebebiyle küçük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer aldı.

En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye’nin deprem tehlike haritası güncellenerek yayımlandı. AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan birinci, ikinci derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika’da yıllardır uygulanan “ivme” yöntemi aldı.

Türkiye’nin Yeni Deprem Tehlike Haritası 23 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi ve e-devlet üzerinden vatandaşların bilgisine sunuldu. Haritaya göre bazı illerin deprem tehlikesi değerinin düştüğü, bazı illerin yükseldiğini bir kısmının ise aynı kaldığı görülüyor.

Uzmanlar, İstanbul’da deprem riski taşıyan bölgeleri küçük deprem riski, orta deprem riski ve yüksek deprem riski olmak üzere üç aşamada ele alıyor. Kağıthane, zemin sağlamlığı ve fay hatlarına uzak mesafede oluşu sebebiyle küçük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer aldı. Kağıthane’nin zemin yapısı Trakya Formasyonu olarak adlandırılıyor.