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  4. Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı

Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı

04.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta, bir iş yerinin eski çalışanı olduğu iddia edilen şüpheli, sabah saatlerinde sokak üzerindeki 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının Adem K. (56) olduğunu belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından ekipler, adresini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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