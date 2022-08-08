YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü

Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü

08.08.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü

Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gül Dalkıran (41), Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'ta bulunan binanın beşinci katındaki evinin camlarını temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dalkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye gelen Dalkıran'ın yakınları, gözyaşı döktü.

Olay yeri incelemesinin ardından iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi morga kaldırıldı.

Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DHMİ, THY ve İGA İstanbul Havalimanı'nda "Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü" imzaladıDHMİ, THY ve İGA İstanbul Havalimanı'nda "Birlikte Karar Alma Projesi Mutabakat Protokolü" imzaladı
Hatay'da denizden su deposu çadırı çıktıHatay'da denizden su deposu çadırı çıktı
Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldüErzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
06:00
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:20
Yatsı
21:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Balkan Eczanesi
Avcilar
Kuruçeşme Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.