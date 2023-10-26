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Kağıthane'de bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edilerek hastaneye kaldırıldı

26.10.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kağıthane'de, bıçakla kendisine zarar veren kişi, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Cebeci Sokak'taki bir binanın en üst katındaki dairede, bıçaklı bir şüpheli bulunduğu ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Evin balkonunda bıçakla kendisine zarar veren kişinin, emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan F.Y. (27) olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, F.Y'yi bıçağı bırakmaya ikna etmeye çalışırken, olay yerine sağlık ekipleri ve müzakereci çağırıldı.

İkna çabalarının ardından elindeki bıçağı bırakan F.Y, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

F.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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