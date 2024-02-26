Kağıthane'de bir gencin silahlı kavgada silahla öldürülmesine ilişkin davada karar

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emirhan Karaca, tutuksuz sanık Yunus Çeken ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Karaca, duruşmada, "Ben şahıslarla konuşmuyordum. Bana küfür etti. Ben arkama bakmadan yoluma devam ettim. Beni zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Yaralama kastım bile yoktu, ben havaya ateş ettim ama maktule gelip gelmediğini bilmiyordum. Beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Son sözü sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emirhan Karaca'yı "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Yunus Çeken'i ise "silahla kasten yaralama" ile "silahla görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu suçlar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme, üzerine atılı "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan sanığı 4 yıl 2 ay hapis ile 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Nurullah Bozkurt'un ailesi ile bekçi Ali Aksüngür "müşteki", Emirhan Karaca "müşteki-şüpheli" ve Yunus Çeken ise "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, İETT otobüs durakları önünde 8 Mayıs 2022'de iki grup arasındaki silahlı kavgada, maktul Bozkurt'un sol göğsünün üstünden vurulup olay yerinde öldüğü, sanık Çeken'in ise sol ayağından hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı aktarılmıştı.

Müşteki sanık Karaca ile maktul Bozkurt'un olaydan önce maktulün kardeşi Emircan Bozkurt'un yaralanması sebebiyle bir araya geldikleri kaydedilen iddianamede, aralarındaki sözlü tartışmanın ardından Emirhan Karaca'nın Nurullah Bozkurt'un göğüs bölgesine ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu ifade edilmişti.

İddianamede, Karaca'nın ateş ettikten sonra kaçtığı sırada Çeken'in birkaç el Karaca'nın arkasından ateş ettiği, söz konusu eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" aşamasında kaldığı belirtilmişti.

Olay yerindeki görevli bekçi Ali Aksüngür'ün asayişi sağlamak amacıyla Çeken'e "dur" ihtarında bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın buna rağmen uyarıya uymadan bekçiye ateş ettiği bildirilmişti.

İddianamede, müşteki-sanık Emirhan Karaca'nın "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, sanık Yunus Çeken'in ise 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 23 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

