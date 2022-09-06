Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadına 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de tartıştığı erkek arkadaşını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gizem Erdoğan, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gizem Erdoğan ve 2 avukatı katıldı.

Maktul Zeynel Yıldırım'ın ailesi ve avukatları ise duruşma salonuna, bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktulün annesi müşteki Asiye Yıldırım, oğlunun sanıkla nişanlı olmadığını ve sanığın yalan söylediğini iddia ederek, "Onun timsah gözyaşlarına inanmayın." dedi.

Maktulün kardeşi Nalan Yıldırım da sanığın ağabeyini planlayarak öldürdüğünü düşündüğünü ifade etti.

Sanık Gizem Erdoğan, maktulden sürekli ayrılmaya çalıştığının mesajlardan belli olacağını ifade ederek, "Herhangi bir insana zarar verme kastım olmadı. O an yaşadığım psikolojiyi anlatamam size. Önce kendime zarar vermek istiyordum. Maktulün uyuşturucu madde kullandığını da fotoğraflamıştım. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde 5 Temmuz'da Zeynel Yıldırım ile Gizem Erdoğan arasında tartışma çıkmış, uzman çavuş Yıldırım'ın beylik tabancasını alan Erdoğan ateş ederek Yıldırım'ı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Zeynel Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

İddianamede, sanık Erdoğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

