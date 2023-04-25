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Kağıthane'de hurdacının kepenginin minibüsle kırılarak yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

25.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de 4 şüphelinin, hurda dükkanının kepengini minibüsle kırıp kablo ve bakır çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

16 Nisan'da sabaha karşı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir hurdacı dükkanının önüne minibüsle gelen şüpheliler, kapalı kepengi araçla kırdı. Daha sonda dükkana giren şüpheliler, çok sayıda kablo, bakır ve hurda eşyaları yükledikleri aynı minibüsle kaçtı.

Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi Mehmet Uçman, hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Uçman, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkandaki bakır ve kablo gibi para değeri bulunan malzemelerin çalındığı belirterek, "İki kişi dışarıda bekleyip iki kişi de dükkana girip malzemeleri minibüse yüklemiş. Bidonlardaki bakırları alıp kaçtılar. Minibüsle gelip kepengi kırıp malları götürdüler, yaklaşık 80-90 bin lira zarar verdiler. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, minibüsle dükkanın kepenginin kırılması, şüphelilerin içeriye girerek malzemeleri araca yüklemesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor. Olaydan kısa süre sonra yoldan geçen bir kişinin de yere dökülen bakır parçaları alması görüntülerde bulunuyor.

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