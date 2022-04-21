Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.

İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, otobüs şoförünün seyir halindeyken rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz