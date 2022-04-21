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Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

21.04.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.

İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, otobüs şoförünün seyir halindeyken rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.

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