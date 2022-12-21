Kağıthane'de iki taksinin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirnekapı istikametinde ilerleyen 34 TBB 28 plakalı taksinin radyatöründe arıza meydana geldi.
Sol şeritte durarak yola reflektör koyan sürücü, diğer araçların yavaşlaması için cep telefonu feneriyle uyarıda bulundu.
Uyarıları fark etmeyen Erhan D'nin kullandığı 34 TJU 95 plakalı taksi, arıza yapan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle arızalı araç bariyerlere vururken, sürücü Erhan D. araçta sıkıştı.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.