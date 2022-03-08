Kağıthane'de kuyumcu soygunu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı.
Merkez Mahallesi Sadabat Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren soyguncular, iş yerindekileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Daha sonra vitrinde sergilenen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çantaya koyan şüpheliler, araçla bölgeden uzaklaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcuda inceleme yaptı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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