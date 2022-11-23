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Kağıthane'de lüks otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

23.11.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de park halindeki lüks otomobili çaldığı belirlenen Ürdün uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 17 Kasım'da A.H.K'nin kapalı otoparka park ettiği aracının çalındığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Otoparka ait güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, park halindeki aracın yanına gelen bir şüphelinin elindeki kumandayla kapılarını açtığı araca binerek uzaklaştığını tespit etti.

Görüntülerdeki eşkal bilgisi üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, otomobili çalan kişinin Ürdün uyruklu Yousef A.M.S. (19) olduğunu, yine Ürdün uyruklu Mohammed M.A.A'nın (32) da ona yardım ettiğini belirledi.

Kısa sürede yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan Yousef A.M.S. tutuklandı, Mohammed M.A.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Otomobil hırsızlık

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