YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane'de otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Kağıthane'de otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

26.12.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi Aylin Sokak'ta, Hürrem Ö'nün kontrolündeki 22 AU 622 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği ileri sürülen Türkmenistan uyruklu kurye Kadir Gulberdiyev'in (25) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken kurye ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gulberdiyev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kuryenin cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildiAvcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştıYusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştı
Aksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyorAksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor
Anahtar Kelimeler:
Kurye Kağıthane kaza öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:21
Öğle
13:09
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.