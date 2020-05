Kağıthane’de Ramazan eğlencesi vatandaşın ayağına geldi

"Kağıthane’nin belirli bölgelerinde ama her sokağında gezeceğiz"

Hacivat karakterini canlandıran tiyatro sanatçısı Yaşar Say ise, “Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir projede geleneksel Türk tiyatrosunun gerçek kahramanlarını kullandığı için. Karagöz ve Hacivat ile jonglör gösterileriyle sokak sokak, mahalle mahalle gezip bütün çocukların ya da anne babaların can sıkıntılarını bir nebze olsun alabildiysek ne mutlu bize. 19 mahalleyi gezeceğiz. Bugünü de sayarsak 20 mahalle gezeceğiz. Kağıthane’nin belirli bölgelerinde ama her sokağında gezeceğiz ama belirli meydanlarında durarak bütün insanlara güzel bir eğlence ile onların can sıkıntılarını ve onların morallerini bir nebze olsa da düzeltmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.