Kağıthane’de Ramazan eğlencesi vatandaşın ayağına geldi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar ve aileler için Kağıthane sokaklarında Ramazan eğlencesi düzenlendi. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz Hacivat ve Karagöz bu kez sokaklara indi. Vatandaşların balkonlardan desteklediği eğlencede ortaya renkli görüntüler çıktı. Eğlencenin hakim olduğu o anlar havadan drone ile de görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle haftalardır evde kal çağrısına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlar, Ramazan ayında da uyarıları dikkate almaya devam ediyor. Kağıthane Belediyesi uzun süredir evde kalan ve Ramazan ayının coşkusunu yaşayamayan çocuklar ve aileleri için Ramazan eğlencesini sokaklara indirdi. Bu kapsamda saat 14.00 ile 18.00 arasında her gün farklı bir mahallede çeşitli etkinlikler ile Ramazan coşkusu ve eğlencesi çocuklara yaşatılıyor.

20-40 dakika kadar sürecek şekilde ayarlandı

Bu etkinliklerin düzenlendiği araçlar Ramazan ayına uygun bir konsepte giydirildi. Oldukça yavaş ilerleyen bu araçların üzerindeki büyük hoparlörlerden çeşitli müzikler çalındı. Hacivat ve Karagöz ile bir jonglör yaptıkları şovlar ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Bu etkinlikler her noktada 20-40 dakika kadar sürecek şekilde ayarlandı ve durulan bütün noktalarda aynı etkinlikler sürdürüldü. Böylece özellikle uzun süredir evlerinde kalan çocukların Ramazan ayının atmosferini ve coşkusunu yaşamaları sağlandı. Eğlencenin hakim olduğu o anlar havadan drone ile de görüntülendi.