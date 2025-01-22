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  4. Kağıthane'de site otoparkındaki silahlı kavgada bir kişi öldü

Kağıthane'de site otoparkındaki silahlı kavgada bir kişi öldü

AA AA
22.01.2025 15:30
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Kağıthane'de site otoparkındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 20 Ocak'ta Hamidiye Mahallesi İhlas Sokak'taki site otoparkında, A.C.P. ile İsveç uyruklu E.V. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.V. silahla A.C.P'yi yaraladı.

E.V. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen A.C.P, kaldırıldığı Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.V. olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kağıthane silahlı kavga

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