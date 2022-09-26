Kağıthane'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, 4 katlı binada bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki binanın son 2 katında yer alan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.



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