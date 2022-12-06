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Kağıthane’de yangın çıkan daire alev alev yandı: İçeri mahsur kalanları itfaiye kurtardı

06.12.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane Çağlayan’da 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Dairede mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan’da saat 12.00 sıralarında 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü tüm binayı sardı. Daire alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu kişiler binada mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler içeride mahsur kalanları itfaiye merdiveni yardımıyla camdan kurtardı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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