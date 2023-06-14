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Kağıthane’de yol verme kavgası polis müdahalesiyle son buldu

14.06.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı.

Yol kenarında birbirlerine saldıran sürücülerin kavgası, polis müdahalesiyle son buldu. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle kavga etti. Polis ekipleri kendilerine gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yol kenarında birbirleriyle kavga eden sürücüler, polisin müdahalesi sonucunda ayrıldı. Sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü hastaneye sevk edildi. Yaşanan kavga anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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