Kağıthane'deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, akaryakıt istasyonunda park halindeki motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 10 Ekim'de, Merkez Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun park alanındaki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Akaryakıt istasyonu ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin motosikleti kapalı kasa minibüse koyduğunu, sonrasında da aracın bölgeden uzaklaştığını belirledi.
Olayda kullanılan aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan çalışmada, zanlılardan Ö.A.T'yi (25) yakalayan ekipler, çalınan motosikleti ise Şirintepe Mahallesi'nde buldu. Motosiklet sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bu arada, hırsızlık anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin park halindeki motosikleti alması, minibüse bindirmeleri ve aracın bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
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