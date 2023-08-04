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Kağıthane’nin yeni "Tematik Arı Caddesi" açıldı

04.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’nin araç ve yaya trafiği açısından önemli caddelerinden olan Arı Caddesi, belediye ekipleri tarafından tematik caddeye dönüştürüldü.

Kağıthane’nin yeni "Tematik Arı Caddesi" açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sözünü verdiği "Tematik Caddeler Projesi" çerçevesinde Nurtepe Mahallesi’nde bulunan Tematik Arı Caddesi’nin açılışı yapıldı. Caddenin açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, mahallenin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta aynı zamanda Mahalle Buluşmaları dolayısıyla Yaz Çocuk Şenlikleri yapıldı. Çocuklara özel müzikli ve eğlenceli gösteri yapıldı.
Arı Caddesi’nin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Ulaşım altyapısıyla ilçemiz çok güzel hale geldi. Hem Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu Kağıthane istasyonu hem de Cumhurbaşkanımız tarafından açılan Kağıthane Havalimanı Metrosu’yla beraber ilçemize yeni metro noktaları kazandırmış olduk. Kağıthane Meydanı’nı bu dönem yeniledik. Yeşil Vadi ve bisiklet yolu yaptık. Sosyal çalışmalarımız, kültürel çalışmalarımız, mahallelerimize yapmış olduğumuz spor sahalarını çocuklarımıza, gençlerimize, hanımefendilere yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Açılışta konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, "53 proje İBB olmadığı halde, hatta olmaması bir yana köstek olduğu halde bu 53 proje gerçekleşiyor. Bu çok mühim bir nokta. Bugün bütün İstanbullular ızdırap içinde. İBB’nin yapması gereken hiçbir yükümlülüğü yapmadığına, sorumluluklarını verdiği sözleri tutmadığına, CHP’liler dahil şahittir." dedi.
Konuşmalardan sonra çocukların da katılımıyla kurdele kesilirken, çocuklara özel gösteriler yapılmaya devam etti.

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