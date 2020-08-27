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Kağızman'ın tescilli uzun elması kurulacak kooperatif ile üreticiye kazanç sağlayacak

KARS HABERLERİ  | 27.08.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday: - "Oda olarak kuracağımız kooperatifle üreticimiz daha çok üretecek ve daha çok kazanmış olacak. Elmanın ve üreticinin geleceği için kooperatif önemli. Bu alanda marka olmak istiyoruz"

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescil belgeli elma, kurulacak kooperatifle aracı olmadan tüketiciye ulaşacak.

Kağızman'da 1300 rakımlı arazilerde yıllık ortalama 70 bin ton yetiştirilen ve endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaştığı için lezzetiyle dikkati çeken elma, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Hasat sezonuna hazırlanan üreticiler, meyvenin markalaşması ve aracı olmadan tüketiciye ulaştırılması amacıyla kooperatif kurma çalışmalarına başladı.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine, uzun elmanın yöreye kazanç sağladığını söyledi.

- "Üretici daha çok kazanacak"

Uzun elmanın, şekli ve tadıyla her geçen gün daha fazla talep gördüğünü ifade eden Gündaş, şöyle konuştu:

"Kağızman'da yaklaşık 20 bin dekar alanda uzun elma yetiştiriciliği yapılıyor. Kağızman ilçemizin tek tescilli elması olan uzun elmanın hasat zamanı yaklaşıyor. Bilindiği gibi bu elma Türkiye'de sadece Kağızman'da yetişiyor. Bizde yetişen bu elma için bazı çalışmalarımız mevcut. Oda olarak kuracağımız kooperatifle üreticimiz daha çok üretecek ve daha çok kazanmış olacak. Elmanın ve üreticinin geleceği için kooperatif önemli. Bu alanda marka olmak istiyoruz."

Günday, ekim ayında yapılacak olan hasattan yüksek verim beklediklerini sözlerine ekledi.

Üretici Kemal Bozdağ da kooperatifle kazançlarının artacağını söyledi.

Bozdağ, "Türkiye'nin en kaliteli elmalarından olan uzun elma, tadı, rengi ve aromasıyla da adından söz ettiriyor. Kooperatif ile hem kazanmış olacağız hem elmamızı Türkiye'ye tanıtmış olacağız." diye konuştu.

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