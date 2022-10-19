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Kağızman'ın tescilli uzun elmasında hasat başladı

19.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday: - "Bu yıl verimli bir sezon geçirdik, inşallah elmamız hak ettiği yeri bulur"

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen yöreye özgü elmanın hasadına başlandı.

İlçede 1300 metre rakımlı arazilerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaştığı için lezzetli bir meyve olarak bilinen "uzun elma" bahçelerinde hasadın başlamasıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Üreticilerce bahçelerdeki ağaçlardan özenle toplanıp tezgahlarda satışa sunulan uzun elma, aromasının yanı sıra şekliyle tüketicilerin beğenisini topluyor.

Bu yıl ilkbaharda etkili olan kar nedeniyle verimli bir sezon geçiren üreticiler hasattan memnun.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AA muhabirine, uzun elmanın sadece Kağızman'da yetiştiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun elmamız 4.5 yıl önce tescillendi. Bu elmanın üretimini çoğaltmamız lazım. Kağızman'da şimdiye kadar binlerce uzun elma fidanı dağıttık. Biz göreve geldikten sonra her yıl 3 bini aşkın aşılı bordur fidan dağıttık. Uzun elmamızın geleceği çok parlak olacak inşallah."

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da hasadın devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye'de sadece Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla uzun elma olarak nitelendirilen elmaya coğrafi işaret tescil belgesi alınması hepimizi sevindirmiştir. Bu yıl verimli bir sezon geçirdik, inşallah elmamız hak ettiği yeri bulur." diye konuştu.

Elma satıcısı Cesim Çelik ise uzun elmanın lezzetine işaret ederek, "Bu elmanın aroması çok güzel, uzun elmayı kış mevsimi boyunca satıyorum, 6 ay ömürlü bir elma, bölgemizin en önemli ürünlerinden birisi." dedi.

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