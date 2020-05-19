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Kahire'de akıl almaz soygun! Salah'ı alet ettiler!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.05.2020 21:00 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın ülkesi Mısır'da ilginç bir olay yaşandı. Kahire'deki bir hırsızlık çetesi, soygun sırasında kimliklerini gizlemek için Mohamed Salah'ın maskelerini kullandı.

Kahire'de akıl almaz soygun! Salah'ı alet ettiler!

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Hassanein Heikal Caddesi'nde bulunan bir mağazayı soymaya çalışan dört kişilik silahlı bir çete, soygun sırasında Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah'ın maskesini kullandı. Salah maskeleriyle soygunu gerçekleştirmek isteyen çete güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Soygun sırasında yıldız oyuncunun maskesini kullanan çete, sevilen dizi La Casa de Papel'i akıllara getirdi.

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