Kahire'de akıl almaz soygun! Salah'ı alet ettiler!

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Hassanein Heikal Caddesi'nde bulunan bir mağazayı soymaya çalışan dört kişilik silahlı bir çete, soygun sırasında Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah'ın maskesini kullandı. Salah maskeleriyle soygunu gerçekleştirmek isteyen çete güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Soygun sırasında yıldız oyuncunun maskesini kullanan çete, sevilen dizi La Casa de Papel'i akıllara getirdi.



