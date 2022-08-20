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Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı! "3 her zaman iyidir"

20.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunuculuğunu üstlendiği programlar ve kahkahasıyla tanınan Saba Tümer, top sektirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı! "3 her zaman iyidir"

Başarılı sunucu Saba Tümer sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle de takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde tatil pozları veren Tümer, bu defa son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

TOP SEKTİRDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Saba Tümer o anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı!

Top sektirmeye çalışan ünlü sunucu üç defa sektirince, "3 her zaman iyidir" dedi.

Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde tatil yapan Tümer, suyun içinden poz vermişti.

Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı!

O pozla, "Su perisi", "Abla cenneti keşfetmiş gibisin" gibi yorumlar aldı.

Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı!

51 yaşındaki Saba Tümer Türk sunucu ve gazetecidir.

Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı!

Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı!

Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
Sunucu Saba Tümer
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