Kahkaha ikonu sunucu Saba Tümer top sektirdiği anları paylaştı! "3 her zaman iyidir"

Başarılı sunucu Saba Tümer sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle de takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde tatil pozları veren Tümer, bu defa son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

TOP SEKTİRDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Saba Tümer o anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Top sektirmeye çalışan ünlü sunucu üç defa sektirince, "3 her zaman iyidir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde tatil yapan Tümer, suyun içinden poz vermişti.

O pozla, "Su perisi", "Abla cenneti keşfetmiş gibisin" gibi yorumlar aldı.

51 yaşındaki Saba Tümer Türk sunucu ve gazetecidir.





