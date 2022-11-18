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Kahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştu

18.11.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli Yiğit Özer, geçen hafta alevlerin arasından kurtardığı Zümra Nehir bebekle buluştu.

Kahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştu

İNehir bebeğin evine konuk olarak geçmiş olsun dileklerini ileten Yiğit Özer, bu kez Nehir bebeği sevmek için kucağına aldı. Anne Havva Araz ise hem bebeğini hem de kendisini kurtardığı için Özer’e teşekkür etti.
Her gün onlarca yangın ve kaza ihbarına koşan ve hayat kurtarmak için mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen hafta yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Buca’nın Çamlıkule Mahallesi’nde bir apartmanda çıkan yangın alt katları sarınca, dördüncü katta yaşayan Havva Araz ve 1,5 aylık bebeği Zümra Nehir dumanlar arasında mahsur kaldı. Umutların tükenmek üzere olduğu bir anda genç anne ve bebeğinin imdadına İzmir itfaiyesinin alev savaşçıları yetişti. Minik Zümra Nehir, itfaiye personeli Yiğit Özer’in kolları arasında yanan binadan çıkarıldı. Yaşananlar ne kadar korkutucu olsa da, mutlu biten hikayenin iki kahramanı Yiğit Özer ve Zümra Nehir bebek bir hafta sonra yeniden bir araya geldi. Araz ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, bu kez Nehir bebeği sevmek için kucağına aldı.

“İLK KEZ BİR BEBEĞİ KURTARDIM”

Özer olayı şöyle anlattı:
“112 Çağrı Merkezinin yangın ihbarı üzerine olay yerine geldik. Dört katlı binanın en üst katında bulunan dairede bir anne ve bebeğinin mahsur kaldığı bilgisi geldi. Kısa sürede olay yerine ulaştık ve mahalle sakinleri tarafından kısmen söndürülen yangını kontrol altına aldık.”
Duman tahliyesinin ardından anne ve bebeğini hızla çıkarıp olay yerindeki sağlık görevlilerine teslim ettiğini belirten Özer şöyle devam etti:

“Sağlık görevlileri anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyince çok sevindim. Sayısız göreve gittim ancak ilk kez bir bebek kurtardım. Bu beni çok mutlu etti.”

ANNE ARAZ: “NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM”

Anne Havva Araz ise olay hakkında şunları söyledi:
“Bebeğimin karnını doyurup yatırdım. Televizyon da açıktı. Birden televizyon kapandı. Dışardan sesler gelmeye başladı. Pencereyi açtım, yangın olduğunu gördüm. Çok korktum. Yangının nerede çıktığını da bilemedim. Bebeğimi alarak merdivene koştum; ancak orası da tamamen dumandı. Göz gözü görmüyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. O an çok farklı bir duygu yaşadım. Bebeğimle aşağı insem olmaz aşırı duman vardı. Ben dayansam, bebeğim dayanamazdı. Bu kez geri eve girip balkona çıktım. Çocuk kucağımda, hava soğuk."
Hemen itfaiyeyi aradığını dile getiren Araz, “Yaşadığım en korkunç anlardı. Çocuğumla bekledim, ne yapacağımı bilmiyordum. Evin içi tamamen duman. İtfaiye ekiplerinin kapıyı çaldığını duydum; ama içerisi duman olduğu için eve giremedim. Ekipler bana bebeği balkona bırakıp kapıyı açmamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Sağ olsun itfaiye memuru hemen çocuğumu aldı, dumana maruz kalmasın diye götürdü” ifadelerini kullandı.
Araz hem kendini hem de bebeğini kurtaran Yiğit Özer’e teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
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