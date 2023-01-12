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Kahramankazan Saraykent Sanayi Sitesi'nde yangın kontrol altına alındı

12.01.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramankazan Saraykent Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramankazan Saraykent Sanayi Sitesi'nde yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki 3 katlı fabrikada, saat 21.48'de henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, Ankara İtfaiyesi tarafından saat 23.20'de söndürüldü.

Patlamanın şiddetiyle, fabrikada oluşan göçüklerin altında kalan 2 kişinin yaralı kurtarıldığı öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ve patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri de hasar gördü.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oğuz, saat 22.00 civarında alınan patlama ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Güçlü, komşu ilçelerden de hissedilen bir patlamaydı. Yanıcı, yakıcı ve parlayıcı madde imalatıyla uğraşan bir fabrikada yaşanan bu patlamada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İtfaiye ekiplerimiz hemen erken saatlerde olay yerine ulaştı, iki yaralı vatandaşımız buradan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildiler. Yaralı iki vatandaşımız çıkarılırken bilinçleri yerindeydi. İnşallah en kısa sürede tedavilerini olup sıhhatlerine kavuşurlar."

"İÇERDE BİLDİĞİMİZ, GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR VATANDAŞIMIZ YOK"

Fabrikanın hangi ürünleri ürettiğine ilişkin soru üzerine Oğuz, "Elektrik eldiveni üreten bir fabrika. Zaten bu bölge de ağırlıklı sanayi üretimi yapılıyor. Şu anda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Tehlike geçmiş durumda ama tedbirler alınmaya devam ediliyor. İçerde göçük altında kalan şu anda bildiğimiz herhangi bir vatandaşımız yok." dedi.

Başkan Oğuz, ekiplerin hasar tespit çalışmalarını da sürdürdüğünü bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Saray Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangında yaralanan 2 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum."

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