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Kahramankazan’da yardım seferberliği

ANKARA HABERLERİ  | 10.04.2020 01:37 | Son Güncelleme

) Kahramankazan’da, koronavirüsle mücadele kapsamında yardım seferberliği başlatıldı.ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 30 bin maske dağıtılırken, 10 bin hijyen paketi ve 6 bin gıda kolisinin ise dağıtımı sürüyor.

Kahramankazan’da yardım seferberliği

) Kahramankazan’da, koronavirüsle mücadele kapsamında yardım seferberliği başlatıldı.
ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 30 bin maske dağıtılırken, 10 bin hijyen paketi ve 6 bin gıda kolisinin ise dağıtımı sürüyor. Kahramankazan’da başlatılan yardım kampanyası hakkında konuşan Belediye Başkanı Serhat,“Alışverişlerimizi elimizden geldiğince Kahramankazan esnafımızdan yapıyoruz ve 1 ay içinde ilçemiz esnaflarına 3.8 Milyon TL ödeme yaptık. Belediyemizin tüm imkanlarını sizler için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramankazan’da yardım seferberliği

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