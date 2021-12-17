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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güngör, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Güngör, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde de Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" isimli fotoğrafına oy verdi.

AA'nın geleneksel hale getirdiği fotoğraf oylamasını kıymetli bulduğunu belirten Güngör, emeği geçenleri tebrik etti. Güngör, "Her bir fotoğrafın dili var. Birçok şeyi anlatıyor. Bazen sadece bir fotoğraf olarak görmüyoruz, göremiyoruz. Gerçekten arkasında müthiş bir anlam var. Biz de bu fotoğraflar içerisinde tercihlerimizi yaptık. Her bir fotoğraf birbirinden kıymetli ve çok şey anlatıyor." diye konuştu.

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