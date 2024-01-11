Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 yeni hibrit otobüsle toplu taşımada standardı artırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada standardı artırmak için 10 yeni hibrit otobüsü filosuna kazandırıyor.

Maliyeti tamamen öz kaynaklardan karşılanan 10 yeni otobüsün 2 tanesi büyükşehir belediyesine teslim edildi. Kalan 8 otobüsün de ay sonuna kadar teslim alınmasıyla son teknolojiyle donatılmış, çevre dostu ve özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun hibrit otobüsler şehir merkezinde seferlerine başlayacak.

Teslim alınan otobüsleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir içi toplu taşımayı daha konforlu hale getirmek, ulaşımda standardı artırmak için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu noktada toplu taşıma filomuzu yeniliyor ve daha konforlu hale getiriyoruz. Maliyetini tamamen öz kaynaklarımızdan karşıladığımız 10 hibrit otobüsü ay sonuna kadar hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Çevre dostu ve özel gereksinimli hemşerilerimizin kullanımına son derece uygun bu otobüslerin sayısını artırarak toplu taşımada daha ulaşılabilir ve standardı yüksek Kahramanmaraş için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.



